Водитель "Ниссан Либерти" на пешеходном переходе во Владивостоке совершил наезд на 12-летнего школьника

На улице Днепровской во Владивостоке водитель автомашины "Ниссан Либерти", мужчина 1967 года рождения, двигаясь со стороны улицы Тухачевского в направлении проспекта 100-летия Владивостока, совершил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в результате ДТП ребенок получил травмы и с переломом руки госпитализирован.

Водитель имеет 17-летний стаж вождения. Ранее привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости.

По словам водителя, он не заметил маленького пешехода.

По данному факту проводится проверка. В настоящий момент назначен ряд исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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