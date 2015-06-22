Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:20

Не выжил. Установлены подробности страшного ДТП с подростком в Артеме

Не выжил. Установлены подробности страшного ДТП с подростком в Артеме

Источник фото: пресс-служба ведомства

Полиция Артема проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 25 по улице Фрунзе.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено: 30-летний водитель автомашины Subaru Outback, двигаясь со стороны города Владивостока в Артем, совершил наезд на пешехода. 14-летний подросток перебегал проезжую часть дороги вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести. Госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.

Водитель прошел медицинское освидетельствование. Наличие алкоголя в крови не установлено.

Стаж вождения водителя Subaru Outback – 11 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований и экспертиз, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Напомним, ранее мы сообщали, что погибший убегал от подростков

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме