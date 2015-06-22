Не выжил. Установлены подробности страшного ДТП с подростком в Артеме
Полиция Артема проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 25 по улице Фрунзе.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции.
Установлено: 30-летний водитель автомашины Subaru Outback, двигаясь со стороны города Владивостока в Артем, совершил наезд на пешехода. 14-летний подросток перебегал проезжую часть дороги вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести. Госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.
Водитель прошел медицинское освидетельствование. Наличие алкоголя в крови не установлено.
Стаж вождения водителя Subaru Outback – 11 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался.
По факту ДТП проводится проверка. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований и экспертиз, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Напомним, ранее мы сообщали, что погибший убегал от подростков
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