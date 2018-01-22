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ДТП на «встречке»: водителя со стажем увезла скорая

ДТП на «встречке»: водителя со стажем увезла скорая

Источник фото: пресс-служба ведомства

В Артёме произошло жёсткое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 2 по улице 6-я Рудничная. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 40-летний водитель автомашины Субару Форестер, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Приус, двигавшейся во встречном направлении.

40-летний водитель автомашины Субару Форестер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Стаж его вождения составляет 19 лет.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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