ДТП на «встречке»: водителя со стажем увезла скорая
В Артёме произошло жёсткое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 2 по улице 6-я Рудничная. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что 40-летний водитель автомашины Субару Форестер, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Приус, двигавшейся во встречном направлении.
40-летний водитель автомашины Субару Форестер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Стаж его вождения составляет 19 лет.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Комментировать: