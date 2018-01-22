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Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин в Приморье

Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин в Приморье

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему

В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №68 на улице Интернациональной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 23-летний водитель автомашины "Тойота Приус", двигаясь со стороны улицы Интернациональной в направлении Вокзальной, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с движущейся по равнозначной дороге во встречном направлении автомашиной "Ниссан Марч". После столкновения "Тойота" совершила наезд на стоящий "Дайхатцу Териос Кид".

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 33-летний водитель "Ниссана" и его 34-летняя пассажирка.

23-летний водитель "Тойоты Приус" имеет стаж вождения 5 лет. В текущем году он привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Назначено проведение ряда исследований.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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