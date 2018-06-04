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В Приморье мотоциклист не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль "Тойота Виш"

В Приморье мотоциклист не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль "Тойота Виш"

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 34 по улице Вокзальной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 45-летний водитель мотоцикла Хонда CBR1000RR, двигаясь со стороны улицы Герцена в направлении  Западной, не выбрал безопасную дистанцию. В результате чего, не справившись с управлением, совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной Тойота Виш под управлением 35-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Стаж вождения водителя мотоцикла - 5 лет. В текущем году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Мотоцикл помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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