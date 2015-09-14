27-летний житель Артема серьезно пострадал в лобовом ДТП

В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 31/2 по улице Севастопольская. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 27-летний водитель автомашины "Мицубиси Мираж", двигаясь со стороны улицы Ватутина в направлении улицы Фрунзе, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомашиной "Тойота Премио" под управлением 22-летнего жителя Артема.

В результате автоаварии водитель "Мицубиси" оказался заблокированным в салоне автомобиля. Его деблокировали сотрудники МЧС. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Водитель автомашины "Мицубиси Мираж" управлял транспортным средством, не имея права управления. Ранее в автошколе не обучался.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований.

Транспортные средства поставлены на стоянку временного задержания.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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