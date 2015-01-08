Полиция устанавливает причины ДТП, где седан зажало между автобусом и большегрузом

Полиция города Артема проводит проверку по факту ДТП с участием трех транспортных средств, сообщают "Вести:Приморье"..

В дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, зарегистрированном в районе дома № 7 по улице Крупской.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 26-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны города Артема в поселок Заводской, не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение. После этого произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении, а также с грузовиком, находившимся на встречной полосе движения.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Prius оказался зажатым в салоне автомобиля. Его деблокировали сотрудники МЧС. С травмами различной степени тяжести мужчина доставлен в лечебное учреждение города Артема.

По предварительной информации, кроме водителя иномарки в результате автоаварии никто не пострадал.

Установлено, что в 2019 году водителя Toyota Prius девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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