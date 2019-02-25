Пенсионер «сделал больно» 19-летней девушке в Артеме

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 30/4 по улице Гагарина. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщают «Вести:Приморье».

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Установлено, что 69-летний водитель автомашины Toyota Succeed, двигаясь со стороны поселка Трудовое в направлении Артема, проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он совершил столкновение с автомашиной Suzuki Alto, которая двигалась на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В результате ДТП 19-летняя водитель Suzuki Alto получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в лечебное учреждение.

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На момент автоаварии стаж вождения водителя автомашины Toyota Succeed составляет 20 лет. В текущем году мужчина шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

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Транспортные средства поставлены на стоянку временного задержания.

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По факту ДТП проводится административное расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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