Автоледи сбила 12-летнюю школьницу в Приморье

17 октября в 14.35 в дежурной части отдела МВД России по городу Артему зарегистрировано сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 84 на улице Вокзальной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено: 35-летняя водитель автомашины Toyota Voxy, двигаясь со стороны улицы Краснофлотской в направлении улицы Герцена, совершила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате 12-летняя школьница получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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