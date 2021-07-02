Невольными свидетелями жесткого ДТП стали пассажиры автобуса

Сообщение о ДТП в районе улицы Стрельникова поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что 50-летний водитель Honda HR-V, двигаясь со стороны улицы Харьковской, при повороте налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении. В результате совершил столкновение с рейсовым автобусом Daewoo.

В автобусе на момент столкновения находилось 23 человека. Никто не пострадал, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Водитель автомашины Honda YR-V получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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