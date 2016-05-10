В Приморье "Тойота Марк Х" врезался в торговый павильон
ДТП произошло в Артеме в районе дома № 37 по улице 1-я Рабочая. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС и бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, установлено, что 25-летний водитель автомашины "Тойота Марк Икс", двигаясь со стороны города Артема во Владивосток, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в торговый павильон.
В результате ДТП водитель "Тойоты" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
На момент автоаварии стаж вождения водителя "Тойоты Марк Икс" составил 7 лет. В текущем году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (в том числе – за нарушение скоростного режима). Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя.
Автомашина помещена на стоянку временного задержания транспортных средств.
Полицейские составили в отношении водителя автомашины Тойота Марк Икс административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Проводится административное расследование.
Комментировать: