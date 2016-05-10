В Приморье "Тойота Марк Х" врезался в торговый павильон

ДТП произошло в Артеме в районе дома № 37 по улице 1-я Рабочая. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, установлено, что 25-летний водитель автомашины "Тойота Марк Икс", двигаясь со стороны города Артема во Владивосток, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в торговый павильон.

В результате ДТП водитель "Тойоты" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На момент автоаварии стаж вождения водителя "Тойоты Марк Икс" составил 7 лет. В текущем году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (в том числе – за нарушение скоростного режима). Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя.

Автомашина помещена на стоянку временного задержания транспортных средств.

Полицейские составили в отношении водителя автомашины Тойота Марк Икс административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Проводится административное расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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