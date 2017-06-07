Стали известны подробности массовой аварии в Артеме

В ОМВД России по городу Артему рассказали подробности происшествия в районе 6 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный.

Установлено, что 28-летний водитель автомашины Тойота Марк2, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Артема, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомашинами Мазда Демио и Ниссан Вингроуд. От удара Мазда столкнулась с автомашиной Ниссан Х-Трейл, припаркованной у края проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28-летний водитель Тойоты Марк 2, а также 54-летний водитель автомашины Мазда Демио и его 48-летняя пассажирка. Назначено амбулаторное лечение.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойоты составил 1 год. В текущем году мужчина три раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Штрафы оплачены.

Полицейские составили в отношении 28-летнего водителя Тойоты административный протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном гражданском страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Устанавливаются обстоятельства автоаварии, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию.

Видео - здесь

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru