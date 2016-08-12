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Ассенизаторская машина перевернулась при столкновении с седаном

Ассенизаторская машина перевернулась при столкновении с седаном

Источник фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Госавтоинспекция проводит проверку по факту автоаварии в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 15 километра автодороги Артем – Находка - порт Восточный. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции.

Установлено: 23-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Fuso Canter. В результате удара Mitsubishi совершила опрокидывание.

Пострадавших в ДТП нет. Автомашины получили механические повреждения.

Водителя Toyota Corolla в 2020 году дважды привлекали к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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