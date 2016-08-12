Ассенизаторская машина перевернулась при столкновении с седаном
Госавтоинспекция проводит проверку по факту автоаварии в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 15 километра автодороги Артем – Находка - порт Восточный. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции.
Установлено: 23-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Fuso Canter. В результате удара Mitsubishi совершила опрокидывание.
Пострадавших в ДТП нет. Автомашины получили механические повреждения.
Водителя Toyota Corolla в 2020 году дважды привлекали к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Комментировать: