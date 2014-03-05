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В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП

В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП

Источник фото: "Вести: Приморье", пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Два дня назад в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 25 по улице Фрунзе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 30-летний водитель автомашины "Субару Аутбек", двигаясь со стороны города Владивостока в направлении Артема, совершил наезд на пешехода. 14-летний подросток перебегал проезжую часть дороги вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался.

Водитель прошел медицинское освидетельствование. Наличие алкоголя в крови не установлено.

Стаж вождения водителя "Субару Аутбек" – 11 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчину не привлекали.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение ряда исследований и экспертиз, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Между тем, по словам очевидцев, происшествию предшествовали разборки между подростками. Мальчишка бросился убегать от группы ребят и попал под машину. 

Видео - dps_artem 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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