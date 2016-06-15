Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка, сбитого на «зебре» в Уссурийске
По факту автоаварии со смертельным исходом в следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщает "Вести: Приморье".
Назначено проведение ряда экспертиз. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Напомним, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции, Госавтоинспекция, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что 60-летний водитель пассажирского автобуса марки Луидор, двигавшийся по городскому маршруту № 11 (штаб Армии - гарнизон Барановский) совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. После этого автобус столкнулся с двумя автомобилями (Хонда Фит и Тойота Пробокс), которые находились на полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам.
В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался в реанимационном отделении городской больницы, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
На момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. В результате автопроисшествия медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок - 10-летней девочке. Медики диагностировали ей сотрясение головного мозга.
Установлено, что стаж вождения водителя составляет 27 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.07.2019 По факту ДТП с шестью погибшими в Приморье возбуждено уголовное дело
-
01.09.2017 В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла семья из Амурской области
-
16.07.2019 По факту тройного смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело
-
15.06.2016 УМВД: Водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом в Артеме, арестован
-
07.11.2018 Во Владивостоке на водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, завели уголовное дело
-
18.08.2016 В Приморье пьяный водитель сбил насмерть двоих пешеходов
Добавить комментарий