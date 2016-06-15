Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка, сбитого на «зебре» в Уссурийске

По факту автоаварии со смертельным исходом в следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщает "Вести: Приморье".

Назначено проведение ряда экспертиз. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Напомним, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции, Госавтоинспекция, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 60-летний водитель пассажирского автобуса марки Луидор, двигавшийся по городскому маршруту № 11 (штаб Армии - гарнизон Барановский) совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. После этого автобус столкнулся с двумя автомобилями (Хонда Фит и Тойота Пробокс), которые находились на полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам.

В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался в реанимационном отделении городской больницы, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

На момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. В результате автопроисшествия медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок - 10-летней девочке. Медики диагностировали ей сотрясение головного мозга.

Установлено, что стаж вождения водителя составляет 27 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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