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Пьяный водитель, сбивший двоих женщин в Уссурийске, предстанет перед судом

Пьяный водитель, сбивший двоих женщин в Уссурийске, предстанет перед судом

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В Уссурийске 55-летний водитель автомашины "Тойота Виш", двигаясь со стороны улицы Тупиковая в направлении Комсомольской, не справился с управлением и совершил наезд на двоих женщин, стоявших на тротуаре около дома №2 по улице Тургенева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в результате удара женщины 44 и 79 лет получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась госпитализация в реанимационное отделение больницы. В последствии одна из них, 79-летняя женщина, скончалась. 

ДТП произошло в светлое время суток.

Водитель автомобиля имеет 22-летний стаж вождения, в 2019 году к административной ответственности не привлекался.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту ДТП с смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Транспортное средство поставлено на стоянку временного задержания.

Водитель задержан в порядке статьи 91 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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