Водителю, совершившему наезд на пешехода в Находке, дали 15 суток ареста

Водителю, совершившему наезд на пешехода в городе Находке, решением суда назначен административный арест, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний водитель автомобиля "Хонда Фит" в районе дома №8 по улице Постышева не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "Ниссан Блюберд". После столкновения водитель "Хонды", отъезжая от места первого ДТП, совершил наезд на пешехода.

В результате наезда 73-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».

Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, мировой суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 15 суток административного ареста.

По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]