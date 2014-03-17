В Находке задержан водитель, насмерть сбивший пожилую женщину

Информация о ДТП, произошедшем в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, поступила в дежурную часть отдела МВД России по городу Находка в вечернее время.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что за рулем автомобиля "Хонда Фит", совершившего наезд, находился 21-летний водитель. 73-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины.

В ходе опроса свидетелей поступила информация о том, что в районе дома №8 по улице Постышева водитель автомобиля "Хонда" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "Ниссан Блюберд". После столкновения водитель "Хонды", отъезжая от места первого ДТП задним ходом, совершил наезд на пешехода.

У женщины-пешехода врачи диагностировали сочетанные травмы, ее доставили в больницу в состоянии шока. Медики боролись за ее жизнь, но спустя два часа пострадавшая скончалась.

Водитель, спровоцировавший автопроисшествие, находился в состоянии опьянения, обучение на право управления транспортным средством ранее не проходил.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».

По факту ДТП с смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Водитель задержан в порядке статьи 91 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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