12 лет жизни «отдаст» государству житель Уссурийска за трагическое ДТП

Виновник ДТП со смертельным исходом заключен под стражу в Уссурийске, сообщают "Вести: Приморье".

По ходатайству следователя Уссурийский районный суд избрал в отношении водителя автомобиля Тойота Виш, совершившего смертельное ДТП, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось: находящийся в состоянии алкогольного опьянения 55-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Тупиковой в направлении Комсомольской, не справился с управлением и совершил наезд на двоих женщин, стоявших на тротуаре.

В результате удара женщины 44 и 79 лет получили травмы различной степени тяжести, впоследствии одна из них, 79-летняя женщина, скончалась в больнице.

По факту ДТП с смертельным исходом следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет, отметили в в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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