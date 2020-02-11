Женщина попала под колеса грузовика

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, сообщают «Вести:Приморье».

В полицию Уссурийска поступило сообщение о ДТП в районе дома 22 по улице Агеева. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 27-летний водитель грузового автомобиля марки Kia Воngo III, двигаясь по улице Агеева со стороны улицы Карбышева в направлении Некрасова, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате автоаварии 48-летняя женщина получила травмы, от которых скончалась на месте ДТП, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге.

Стаж управления транспортным средством водителя - 6 лет, за последний год к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

По факту ДТП со смертельным исходом в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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