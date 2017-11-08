Девочка скончалась в машине скорой. Полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя детьми

Полиция проводит проверку по факту автоаварии со смертельным исходом во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 14 км автодороги Владивосток- Хабаровск.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, а также спасатели МЧС.

Установлено, что водитель автомобиля Тойота Королла Спасио двигался со стороны города Артема в направлении Владивостока. В районе дома № 26В по улице 1-я Дачная, не справившись с управлением, совершила наезд на препятствие - столб уличного освещения. От удара кузов Короллы деформировало.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, ей оказалась жительница города Владивостока, 1989 года рождения. Стаж вождения - с 2009 года, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2020 году привлекалась 2 раза (по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения). Состояние опьянения не выявлено.

В результате автоаварии водитель и двое несовершеннолетних детей, мальчик 6-ти лет и 10-летняя девочка получил травмы. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой помощи, мальчика с мамой госпитализировали.

В настоящий момент назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru