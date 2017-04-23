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Привлекалась и не раз: Полиция проводит проверку по факту жесткого ДТП

Привлекалась и не раз: Полиция проводит проверку по факту жесткого ДТП

Источник фото: пресс-служба ведомства

Полиция проводит проверку по факту автоаварии на Партизанском проспекте во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Партизанском проспекте.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, а также спасатели МЧС.

Установлено: 24-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan Skyline двигалась со стороны Океанского проспекта в направлении проспекта Красного Знамени. В районе дома № 22 на Партизанском проспекте водитель не справилась с управлением и въехала в дерево. От удара произошла деформация кузова автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что стаж вождения автомобилистки составляет 2 года. В этом году ее четыре раза привлекали к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км в час).

Девушка госпитализирована с сотрясением головного мозга, 25-летней пассажирке диагностировано повреждение связок левой голени. Другие участники дорожного движения не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Назначен ряд исследований. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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