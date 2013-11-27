Четыре припаркованных авто пострадали от действий одного водителя
Госавтоинспекция города Владивостока проводит проверку по факту ДТП с участием четырех автомашин, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 10 по улице Крылова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 34-летний водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя припаркованными автотранспортными средствами. В результате повреждены Toyota Prius, Toyota Vista, Toyota Probox и Toyota Passo. Во время дорожно-транспортного происшествия людей в транспортных средствах не было.
Водитель автомобиля Honda Fit госпитализирован в медицинское учреждение. Стаж его вождения составляет 5 лет.
В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
Комментировать: