Четыре припаркованных авто пострадали от действий одного водителя

Госавтоинспекция города Владивостока проводит проверку по факту ДТП с участием четырех автомашин, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 10 по улице Крылова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 34-летний водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя припаркованными автотранспортными средствами. В результате повреждены Toyota Prius, Toyota Vista, Toyota Probox и Toyota Passo. Во время дорожно-транспортного происшествия людей в транспортных средствах не было.

Водитель автомобиля Honda Fit госпитализирован в медицинское учреждение. Стаж его вождения составляет 5 лет.

В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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