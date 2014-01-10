Новости Происшествия
Вчера, 19:33

Полиция сообщила подробности массового ДТП в районе поворота на Шамору

Полиция сообщила подробности массового ДТП в районе поворота на Шамору

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

В ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку расказали подробности дорожно-транспортного происшествия в районе дома № 3/1 по улице Четвёртой.
 
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку, 26-летний водитель автомобиля Honda Spike, двигаясь по улице Маковского в направлении бухты Шамора, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Aqua, после чего с Toyota Noah.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека: водитель автомашины Honda Spike получил закрытый перелом левого подколенника. 19-летний пассажир  Aqua получил ушибы и ссадины.
19-летний водитель Aqua получил ушибы, ссадины левого и правого коленного сустава и левого голеностопа.
 
Признаков опьянения у водителя, спровоцировавшего ДТП, не установлено. 

Составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.15 КОАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней).

В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме