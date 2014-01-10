Полиция сообщила подробности массового ДТП в районе поворота на Шамору

В ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку расказали подробности дорожно-транспортного происшествия в районе дома № 3/1 по улице Четвёртой.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку, 26-летний водитель автомобиля Honda Spike, двигаясь по улице Маковского в направлении бухты Шамора, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Aqua, после чего с Toyota Noah.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека: водитель автомашины Honda Spike получил закрытый перелом левого подколенника. 19-летний пассажир Aqua получил ушибы и ссадины.

19-летний водитель Aqua получил ушибы, ссадины левого и правого коленного сустава и левого голеностопа.



Признаков опьянения у водителя, спровоцировавшего ДТП, не установлено.

Составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.15 КОАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней).

В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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