Во Владивостоке "крузак" протаранил мусорный бак
Во Владивостоке на улице Фокина водитель внедорожника "Тойота Ленд Крузер Прадо" совершил наезд на мусорный контейнер, в результате чего автомобиль получил механические повреждения. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
Всего за прошедшие сутки в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило 48 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадал 1 человек.
В том числе около 00.30 в районе дома №90 на улице Некрасовская водитель "Субару Легаси" совершил наезд на препятствие (выбоина с люком на проезжей части).
А в районе улицы Суханова 85-летний водитель "Ниссан АД" и 36-летний автомобилист, управлявший "Ниссан Вингроуд", обоюдно не выдержали безопасный боковой интервал при движении и совершили столкновение. Оба водителя привлечены к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».
На улице Светланской 50-летний водитель "Тойота Премио" не убедился в безопасности маневра и при перестроении совершил столкновение с аналогичным автомобилем. В отношении нарушителя Правил дорожного движения составлен административный материал по статье 12.14 «Нарушение правил маневрирования».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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