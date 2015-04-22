Восемь ДТП зарегистрировано в пятницу во Владивостоке
В период с 00.00 часов 16 августа до настоящего времени во Владивостоке зарегистрировано 8 ДТП, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку. Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля "Лексус". Около 00:30 в районе дома № 8 на улице Суханова водитель иномарки при движении по мокрому асфальту не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.
В 01:00 на улице Русская 46-летний водитель "Тойота Глория" при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с "Сузуки Гранд Витара", который двигался по встречной полосе и пользовался преимуществом в праве проезда. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.
В 05:00 утра в районе дома на улице Постышева 26-летний водитель автомашины "Хонда Фит" совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с припаркованным вдоль проезжей части "Тойотой Приус". В результате удара транспортные средства повреждены, участники ДТП не пострадали.
На Светланской 26-летний водитель "Ниссан Файер Леди" при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю "Тойота Аква", двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение, в результате которого "Тойота" совершила наезд на тротуар и повредила ограждение. Автомобили получили повреждения, участники ДТП не пострадали.
За нарушение правил маневрирования водитель "Ниссана" привлечен к административной ответственности по ч.3 статьи 12.14 КоАП РФ.
Руководство ГИБДД Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать правила, быть предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях и проявлять уважение к участникам дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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