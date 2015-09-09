Двое человек пострадали в ДТП на Борисенко во Владивостоке

В районе дома № 38 «Б» на улице Борисенко водитель автомашины "Тойота Марк Икс", двигаясь в направлении Спортивной, при повороте налево на территорию автозаправки не убедился в безопасности маневра. Произошло столкновение с попутной "Тойотой Лит Айс Ноах".

В результате удара малолитражный автомобиль перевернулся. В ДТП пострадали водитель и пассажир "Ноах", - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. 43-летний автомобилист направлен на амбулаторное лечение с гематомой и ссадинами головы. Его пассажиру диагностирован ушиб левой голени.

Состояния опьянения у участников ДТП не выявлено.

В результате проверки установлено, что ранее водитель Тойота Марк Икс привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, имеет неоплаченный штраф. Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного законодательства).

По факту ДТП назначен ряд исследований. Проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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