Сегодня, 10:21
Во Владивостоке Noah завалился набок в результате ДТП
ДТП случилось в районе улицы Борисенко, 30, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на соцсети.
По данным dps_vl, Mark X стоял и намеревался повернуть на АЗС, а водитель Noah в этот момент по встречке обгонял автобус, в итоге не успел и столкнулся с Mark X, после чего перевернулся.
О пострадавших не сообщается. Однако, на место происшествия прибыла карета скорой помощи.
Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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