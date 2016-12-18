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Во Владивостоке Noah завалился набок в результате ДТП

Во Владивостоке Noah завалился набок в результате ДТП

Источник фото: dps_vl

ДТП случилось в районе улицы Борисенко, 30, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на соцсети. 

По данным dps_vl, Mark X стоял и намеревался повернуть на АЗС, а водитель Noah в этот момент по встречке обгонял автобус, в итоге не успел и столкнулся с Mark X, после чего перевернулся.

О пострадавших не сообщается. Однако, на место происшествия прибыла карета скорой помощи.

 

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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