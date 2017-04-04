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Опасность на трассе Седанка - Патрокл: Toyota Mark X размотался об леера

Опасность на трассе Седанка - Патрокл: Toyota Mark X размотался об леера

Источник фото: Скрин видео из Instagram

Toyota Mark X врезался в леера на объездной трассе Седанка - Патрокл и опасно стоит посреди трассы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

"Из-за поворота его плохо видно и объехать на скорости сложно, так как дорога мокрая, поэтому аволюбителя следует бытье осторожнее", - предупреждает автор поста в соцсети.

  

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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