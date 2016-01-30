"Молодец, девочка! Никого не зацепила" - Сеть обсуждает опасный маневр авто на трассе Седанка - Патрокл

Опасный маневр Toyota Ipsum на объездной трассе Седанка - Патрокл зафиксировал видеорегистратор.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, девушка за рулём Toyota Ipsum видимо поздно среагировала на замедляющийся поток автомобилей и чуть не влетела в них, резко нажав на тормоз, Ipsum кинуло на леера, но, к счастью, все обошлось, и автомобиль продолжил движение.

"В телефоне залипла", "Вотсапщица очередная", "Молодец, девочка! Сама "засейфилась" и никого не зацепила", - комментируют действия водителя подписчики.

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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