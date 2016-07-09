Сегодня, 15:26
Массовую аварию устроил грузовик во Владивостоке
Авария из трех машин собралась на Луговой, 62а во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
По данным паблика, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с припаркованной Toyota Axio, от удара Axio откинуло на Mazda.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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