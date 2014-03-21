Уснувший за рулем водитель Mitsubishi Delica устроил массовую аварию во Владивостоке

Днём в четверг, 3 сентября, на Военном Шоссе произошло ДТП. Уснувший водитель микроавтобуса собрал «паровозик» из трёх припаркованных машин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в районе Военного Шоссе, 23 водитель Mitsubishi Delica уснул за рулём. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным Toyota Prius.

От удара Prius притёр стоявшую позади Toyota Aristo, а она – прижалась к жёлтому универсалу, который был припаркован за ней.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru