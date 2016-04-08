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Особый метод парковки показал уснувший водитель (фото)

Особый метод парковки показал уснувший водитель (фото)

Источник фото: @AK_VDK

Во Владивостоке во дворе дома по улице Анны Щетининой водитель Subaru заехал на бюрдюр, столкнулся с Honda Fit, сообщают «Вести:Приморье». От удара машина перевернулась и притерла Toyota Allex. Очевидцы ДТП утверждают, водитель уснул за рулем.

Детали аварии уточняются.

На первое фото если смотреть, складывается впечатление, что просто припарковался по-австралийски, так задумано)», «Во дворе уснул? Че за сказки? Кто поверит?», «Сценарий для блокбастера», «Я подумала мож препарковался так по особенному!», «Ну бывает,трудная бессонная ночь, возместит,продав машину потерпевшим», «Может поплохело?», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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