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Авто всмятку. Уснувший водитель чудом выжил в ДТП на Де-Фризе
Во Владивостоке в районе Де-Фриза произошло серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы уточнили, водитель Toyota Sai уснул за рулём. В результате этого произошло столкновение с Nissan AD. Nissan от удара улетел в кювет и перевернулся.
Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Подробности случившегося устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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