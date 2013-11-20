Сегодня, 18:11
Неприятную для себя картину увидел водитель припаркованного авто
Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, 45 произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Toyota Camry при перестроении совершила столкновение с Nissan AD. Однако этим происшествие не закончилось. Nissan AD от удара отбросило на припаркованный Toyota Chaser. Итог - три разбитых авто.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: