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Неприятную для себя картину увидел водитель припаркованного авто

Неприятную для себя картину увидел водитель припаркованного авто

Источник фото: dps.control

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, 45 произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Toyota Camry при перестроении совершила столкновение с Nissan AD. Однако этим происшествие не закончилось. Nissan AD от удара отбросило на припаркованный Toyota Chaser. Итог - три разбитых авто.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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