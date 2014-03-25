Выжили чудом: Водитель решил обмануть судьбу на «встречке»

Полиция устанавливает обстоятельства автомобильной аварии в Шкотовском районе Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

В районе 73 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный произошло столкновение легковых транспортных средств. По предварительным данным, водитель Toyota Allex совершил выезд на полосу встречного движения, чтобы объехать транспортный затор. Опасный маневр спровоцировал столкновение с автомашиной Nissan Primera, двигавшейся во встречном направлении. Далее от удара, по инерции, Nissan отбросило назад, где он совершил столкновение с позади идущей автомашиной Toyota Lite Ace Noah.

В результате ДТП пострадали водители Toyota Allex и Nissan Primera, врачи диагностировали у них травмы головы, отметили в пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Возраст водителя Toyota Allex – 41 год, стаж вождения – 19 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведения ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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