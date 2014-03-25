Полиция устанавливает причины ДТП с пострадавшими детьми

Полиция Надеждинского района устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает "Вести: Приморье".

В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о ДТП на 701-м км автодороги Хабаровск - Владивосток с участием несовершеннолетних пассажиров.

По предварительным данным установлено, что 13 января в 9 часов 10 минут на 701-м км автодороги Хабаровск - Владивосток водитель автомашины NISSAN AD, двигаясь из Уссурийска в направлении города Владивостока, на небезопасной скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной TOYOTA COROLLA FIELDER.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомашины NISSAN AD и двое его несовершеннолетних пассажиров - подросток 14-ти лет, находился на переднем пассажирском сиденье, и мальчик 12-ти лет, находился на заднем пассажирском сиденье справа. Все трое были пристегнуты ремнямий безопасности. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Водитель автомашины NISSAN AD имеет водительский стаж 20 лет. К административной ответственности в 2019 - 2020 годах привлекался четыре раза за различные нарушения ПДД РФ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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