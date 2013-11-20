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"Хорошая была Primera": Жесткое лобовое ДТП в Приморье

"Хорошая была Primera": Жесткое лобовое ДТП в Приморье

Источник фото: dps_nhk

Жесткое лобовое столкновение Nissan Primera и Toyota Cresta произошло в Находке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_nhk. Авария произошла на улице Пирогова.

По словам водителя Nissan Primera, Toyota Cresta выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Хотя машины получили значительные повреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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