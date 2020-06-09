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У Premio вырвало багажник: серьезное ДТП произошло во Владивостоке

У Premio вырвало багажник: серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Источник фото: dpscontrol_125rus

Срьезное ДТП случилось во Владивостоке в первый день нового 2021 года, - сообщает "Вести: Приморье". 

Авария произошла на улице Котельникова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Premio не справился с управлением и столкнулся с Toyota Axio. От мощного удара Premio откинуло в подпорную стену. 

В результате у автомобиля вырвало багажник и серьезно повредило переднюю часть кузова. 

Предположительно, водитель Premio был пьян и покинул место аварии. Двое пассажиров Premio госпитализированы.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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