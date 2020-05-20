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Водитель Toyota Premio сбил 8-летнего мальчика во дворе жилого дома во Владивостоке

Водитель Toyota Premio сбил 8-летнего мальчика во дворе жилого дома во Владивостоке

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В минувшую среду в полицию поступили сообщения о 51 ДТП: 47 - с материальным ущербом, 4 – с пострадавшими. Погибших нет, однако пять человек травмированы. В результате автопроисшествий 88 транспортных средств получили механические повреждения.

Автомобильные аварии, в результате которых пострадали люди, зарегистрированы в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. В трех случаях из четырех травмированы несовершеннолетние.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в Советском районе города Владивостока при заезде во двор водитель автомобиля Toyota Premio совершил наезд на 8-летнего мальчика. В результате удара ребенок получил ушиб стопы. Стаж вождения водителя легкового автомобиля – 27 лет, в 2021 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали.

В Ленинском районе города Владивостока травму ноги получил несовершеннолетний водитель мопеда. 16-летний подросток двигался по парку «Минный городок», не справился с управлением и допустил падение. Установлено, что ранее он не проходил обучения на право управления транспортным средством.

В городе Уссурийске произошло столкновение велосипедиста с автомобилем Toyota Prius. По предварительным данным, 17-летний велосипедист нарушил очередность проезда, в результате удара он получил ушибы и ссадины. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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