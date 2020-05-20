Девять человек пострадали в ДТП в Приморье за сутки

В понедельник в полицию поступило 60 сообщений о ДТП: шесть – с пострадавшими, 54 – с материальным ущербом. Погибших нет, девять человек травмированы. Среди нарушений Правил дорожного движения преобладало несоблюдение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также очередности проезда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Приморского края, в Находке 36-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и, допустив съезд с проезжей части, врезался в дерево. Пострадавший мотоциклист в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Транспортное средство на учете в Госавтоинспекции не состоит, водитель обучения на право управления мотоциклом не проходил.

В ДТП на перекрестке улиц в городе Уссурийске травмированы два человека. По предварительным данным, выезжая на нерегулируемый перекресток, водитель автомобиля Toyota Caldina не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу», допустив столкновение с автомобилем Suzuki Jimny. Травмирован пассажир Jimny и водитель Toyota Caldina, обоим назначено амбулаторное лечение. Стаж вождения 80-летнего водителя Toyota – 46 лет, в течение года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали.

Номера телефонов дежурной части Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 231 09 08, 249 09 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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