За сутки на дорогах Приморья пострадали 12 человек, в том числе два ребенка

В минувшую среду в полицию поступили сообщения о 66 ДТП: 56 - с материальным ущербом, 10 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 12 человек, в том числе два ребенка, травмированы. Повреждено 124 транспортных средства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное ГИБДД.

Автомобильные аварии, в результате которых пострадали люди, произошли в городах: Артем, Владивосток, Лесозаводск, Партизанск; Кавалеровском и Хасанском районах края. В 6 из 10 случаев ДТП выявлено нарушение Правил дорожного движения водителями: нарушение правил обгона, перестроения, несоблюдение очередности проезда и бокового интервала.

ДТП, в котором пострадали дети, зарегистрированы в городах Владивосток и Лесозаводск.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в первом случае в Ленинском районе дальневосточной столицы автомобильную аварию спровоцировал водитель такси. При выезде с прилегающей территории, он не уступил дорогу автомобилю "Ниссан АД", совершил столкновение. В результате удара пострадала десятилетняя девочка-пассажир "Ниссана". Ребенок был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать тяжелых травм. Ей назначено амбулаторное лечение.

Вторая автоавария произошла в районе 31 км автомобильной дороги «Лесное-Лесозаводск». По предварительной информации, при совершении обгона водитель "Хонда Аккорд" не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Мастер Айс", двигавшимся в попутном направлении. В результате удара автомобиль Тойота отбросило на обочину дороги, где он врезался в дерево. Помощь врачей понадобилась водителю и двоим пассажирам Тойота: взрослые госпитализированы с травмами различной степени тяжести, 13-летняя девочка, которая в момент удара была пристегнута ремнем безопасности, получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.

Всего по причине нарушений Правил дорожного движения за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 ДТП, преобладают неправильный выбор дистанции, несоблюдение бокового интервала и очередности проезда.

Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 629 водителей и пешеходов, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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