Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Приморье

Госавтоинспекция Приморского края сообщает о том, что в минувший четверг в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал трехлетний мальчик. Автомобильная авария произошла в городе Уссурийске, пострадавший несовершеннолетний являлся пассажиром легкового автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель автомобиля "Тойота Камри" не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с автомобилем "Субару Импреза". Пострадал пассажир "Субару". В момент происшествия он сидел в детском автомобильном кресле, что позволило избежать серьезных травм. Стаж водителя автомобиля "Тойота Камри" – 8 лет, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

В целом в минувший четверг в полицию поступили сообщения о 70 ДТП: 67 - с материальным ущербом, 3 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 3 человек травмированы. Повреждено 138 транспортных средств.

По причине грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств в крае произошло 59 ДТП, в большинстве случаев аварийно опасные ситуации спровоцировало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. По видам происшествий, как и ранее, преобладают столкновения транспортных средств, а среди населенных пунктов самым аварийно опасным городом остается Владивосток (42 ДТП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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