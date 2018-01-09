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«Цифра сумасшедшая»: специалисты назвали количество нарушителей ПДД за сутки

«Цифра сумасшедшая»: специалисты назвали количество нарушителей ПДД за сутки

Источник фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Приморском крае сотрудниками Госавтоинспекции выявлены и привлечены к административной ответственности 646 водителей и пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье».

Всего по причине нарушений ПДД за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, преобладают: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неправильный выбор дистанции.

По данным региональной Госавтоинспекции, в полицию поступили сообщения о 52 ДТП: 46 - с материальным ущербом, 6 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 9 – травмированы. Повреждены 98 транспортных средств.

По видам происшествий, как и ранее, преобладают столкновения транспортных средств, среди населенных пунктов – город Владивосток (26 ДТП), отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к административной ответственности 646 водителей и пешеходов, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает о важности сокращения пребывания граждан вне дома. Противодействие угрозе распространения коронавирусной инфекции сегодня является приоритетом всего общества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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