«Весь поломался»: Фура наехала на мужчину, сдавая назад

В ГИБДД Приморья уточнили о количестве пострадавших людей на дорогах края за сутки, сообщают «Вести:Приморье».

По данным региональной ГИБДД, в минувший четверг в полицию поступили сообщения о 71 ДТП: 68 - с материальным ущербом, 3 – с пострадавшими. Погибших нет, 3 человека травмированы. Повреждены 133 транспортных средства, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Автомобильные аварии, в результате которых пострадали люди, зарегистрированы в городах Находка, Уссурийск и Владивосток.

В первом случае при движении задним ходом водитель легкового автомобиля совершил наезд на 69-летнюю женщину. Пострадавшая получила ушибы и ссадины.

При схожих обстоятельствах в городе Уссурийске на закрытой территории базы был сбит 27-летний мужчина. Врачи диагностировали у него травмы позвоночника, грудной клетки и живота.

В городе Владивостоке травмирована 80-летняя женщина, переходившая проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Врачи диагностировали пострадавшей травму головы.

В целом по причине нарушений Правил дорожного движение за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 55 ДТП, преобладало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

По видам происшествий, как и ранее, преобладали столкновения транспортных средств, а среди населенных пунктов самым аварийно опасным городом остается Владивосток (45 ДТП).

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: в соответствии с пунктом 8.12 ПДД РФ, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Водителей просят быть осторожными и помнить: движение задним ходом - самый опасный для водителя маневр в ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]