Любитель скоростной езды сбил подростка на пешеходном переходе в Приморье

В городе Уссурийске в зоне действия оборудованного пешеходного перехода был совершен наезд на 11-летнего мальчика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, за рулем легкового автомобиля находился 53-летний мужчина со стажем вождения более 20 лет, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В результате удара мальчик получил закрытый перелом голени.

По данным региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки в полицию поступили сообщения о 53 ДТП: 48 - с материальным ущербом, 5 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 6 человек травмированы, в том числе несовершеннолетний. Повреждены 98 транспортных средств.

Автомобильные аварии с пострадавшими зарегистрированы в городах Владивосток, Лесозаводск, Уссурийск, а также Кировском районе края.

По видам происшествий, как и ранее, лидируют столкновения транспортных средств, а среди населенных пунктов самым аварийно опасным городом в регионе стал Владивосток (27 ДТП).

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении в дождливую погоду. Особенно опасны резкие маневры и движение с высокой скоростью, ведь на мокрой дороге тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается. Водителям необходимо контролировать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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