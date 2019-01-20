Восемь человек за сутки пострадали в ДТП в Приморье

По данным региональной Госавтоинспекции, в минувший вторник в полицию поступили сообщения о 48 ДТП: 43 - с материальным ущербом, 5 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 8 человек, в том числе 1 ребенок, травмированы, - сообщает "Вести: Приморье". Механические повреждения получили 102 транспортных средства.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморсому краю, автомобильные аварии, в результате которых пострадали люди, произошли в городах Владивосток, Лесозаводск, Фокино, а также в Спасском районе Приморья. Во всех ДТП фигурируют нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, и превышение допустимой скорости движения.

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в городе Фокино. По предварительным данным, у водителя большегрузной техники, который совершил столкновение с легковым автомобилем, отказали тормоза. Девочка находилась в салоне Тойота Рав 4 в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать тяжелых травм.

Всего по причине нарушений Правил дорожного движения за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 41 ДТП, преобладают: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции и несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом.

По видам происшествий, как и ранее, преобладают столкновения транспортных средств, среди населенных пунктов – города Владивосток (22 ДТП), Уссурийск (7), Артем (4) и Находка (4). По временному промежутку пик автоаварий пришелся на период с 20.00 до 21.00.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к административной ответственности 534 водителя и пешехода, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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