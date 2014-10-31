Пятилетняя девочка пострадала в ДТП с участием большегруза и "Тойота Рав 4"

Полиция города Фокино проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок



В результате столкновения автомобилей "Хино Профиа" и няя в ЗАТО Фокино пострадал ребенок.

ДТП произошло в районе 90 км автодороги «Артем - Находка - Порт Восточный». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, по предварительной информации, двигаясь со стороны города Находка в направлении Владивостока, 46-летний водитель "Хино Профиа" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Рав 4", остановившимся на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого перекрестка.

После столкновения автомобиль "Хино" продолжил движение по дороге, выехал на закрытое мостовое сооружение (место проведения ремонтных работ), расположенное в районе 89 км автодороги «Артем - Находка - Порт Восточный», сбил бетонные ограждения и совершил падение с моста с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали 2 человека – пассажиры автомобиля "Тойота Рав 4": 32-летний мужчина и девочка пяти лет. В обоих случаях участникам автоаварии потребовалась госпитализация: им диагностированы черепно-мозговые травмы.

Водитель "Хино" – житель поселка Шкотово с 18-летним стажем вождения, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019-2020 годах привлекался 8 раз, штрафы оплачены.

По факту ДТП в отношении водителя "Хино" возбуждено административное производство. Проводится административное расследование по статьям 12.5.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой), 11.23 (Управление транспортным средством без тахографа) и 12.24 (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью). Состояния опьянения у водителей не выявлено.

Авария произошла в светлое время суток на участке автодороги с сухим асфальтовым покрытием. Место ДТП очагом аварийности не является.

Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в автопроисшествии. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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