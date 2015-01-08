Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Приморье

Жесткое ДТП случилось сегодня в районе 25 км автодороги «Артём-Находка порт Восточный» (Шкотовский район), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ОМВД России «Большекаменский».

По предварительным данным, двигаясь со стороны города Находка в направлении города Артёма, 25-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Тойота Таун Айс и, совершив выезд на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Ниссан Дизель.

В результате удара пострадали 3 человека: водители обоих транспортных средств и пассажир Таун Айс.

Стаж водителя Тойота Таун Айс – 6 лет, за нарушения Правил дорожного движения текущем году не привлекался.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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