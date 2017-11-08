Полиция сообщила подробности лобового ДТП под Уссурийском

В результате «лобового» столкновения транспортных средств в городе Уссурийске погибли 2 человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД Приморскому краю.



ДТП случилось в районе 671 км автодороги А-370 «Уссури», поступила в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску.

По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем автомобиля Ниссан Ноут двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. Мужчина не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновение с автомобилем Тойота Виш.

В результате автоаварии погибли два человека: водитель Ниссан Ноут и 70-летний пассажир Тойота Виш. Также травмирован водитель Тойота Виш – 34-летний мужчина, он госпитализирован.

Стаж вождения водитель Ниссан Ноут – 8 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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